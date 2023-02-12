Мир 12 февраля 2023, 20:46 Экс-советник Пентагона раскрыл правду о запасах оружия в США Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США не осталось ракет для Украины Википедия

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Ресурсы американской армии исчерпаны, в США нет резервных мощностей для пополнения запасов вооружения, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт отметил, что речь идет о высокоточном оружии для NASAMS и HIMARS, на производство ракет уходит много времени. Макгрегор заявил, что у США нет резервных мощностей, а запасы исчерпаны, но «люди этого не понимают».

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«Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим. Вот почему в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, что мы должны прекратить это в Вашингтоне. Все в опасности, у нас ничего не осталось!» — заявил полковник.

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В Германии активисты организовали петицию «Манифест за мир», в которой призвали канцлера Олафа Шольца остановить эскалацию поставок оружия. Документ подписали более 270 тысяч человек.

Великобритания ведет переговоры с Украиной, чтобы начать там производство западного оружие по лицензии. По данным газеты The Telegraph, британские эксперты уже ездили на Украину с целью организовать производство.