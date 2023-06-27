Мир 27 июня 2023, 00:32 Экс-советник Пентагона раскрыл число потерь ВСУ после начала контрнаступления Бывший советник Пентагона Макгрегор: потери украинской армии достигли 15 тысяч человек РИА «Новости»

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Украинские войска потеряли 15 тысяч человек в ходе наступательных действий на оборонительные позиции ВС РФ. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

«Я знаю, что президент России Владимир Путин говорил, что украинцы потеряли 13 тысяч человек. Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества», — сказал он.

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Полковник отметил, что войскам киевского режима наступит конец в ходе завершающей фазы спецоперации. Теперь, после освобождения Артемовска и успешного отражения атак украинских националистов, российские военные могут перейти в большое контрнаступление.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Украине три раза за один месяц объявили сбор донорской крови для раненых из-за многочисленных потерь ВСУ после начала украинского контрнаступления. По его словам, крови в стране не хватает, в больницах и госпиталях нет мест, поэтому «открываются новые».