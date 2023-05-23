Мир 23 мая 2023, 17:09 Экс-советник Пентагона предупредил о возможной операции США и НАТО против России Экс-советник Пентагона Макгрегор: США и НАТО могут ввести войска на Украину РИА «Новости»

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США и НАТО могут ввести войска на Украину и открыто начать операцию против России ради спасения киевского режима. Таким прогнозом поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам американского военного, после освобождения Артемовска российскими силами даже в Белом доме начали говорить о невозможности победы украинской армии.

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Однако в Вашингтоне сохранились настроения в поддержку Киева, отметил Макгрегор. На фоне поражения и критического положения ВСУ Запад может решиться на открытую интервенцию, предупредил экс-советник Пентагона.

«Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — заявил полковник.

Эти действия приведут к катастрофическим последствиям, подчеркнул Макгрегор. Наилучшим способом урегулирования кризиса американский военный назвал провозглашение Украины нейтральным государством, как предлагала Россия еще до обострения. Однако по вине западных стран эту возможность упустили, подытожил бывший советник главы Пентагона.

Ранее Макгрегор назвал поражение в Артемовске серьезным ударом для Вооруженных сил Украины. По словам полковника, решение украинского лидера Владимира Зеленского удерживать город так долго стало ошибкой.