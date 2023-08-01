Мир 01 августа 2023, 08:06 Экс-советник Пентагона предрек Польше плачевные последствия из-за антироссийской риторики Экс-советник Пентагона Макгрегор: ставка на конфликт с РФ сильно ударит по Польше pxhere.com

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Руководству Польши нужно начать договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней. Если польская риторика не изменится, то для страны все закончится печальным образом. Об этом в интервью журналу Myśl Polska заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, с ней будет покончено», — указал полковник.

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Макгрегор подчеркнул, что расположение Польши в центре Европы предоставляет стране две возможности: развязать конфликт или обеспечить полную стабильность. Первый вариант может стать для поляков роковым.

Если же Польша захочет применить оружие на Украине, то ей нужно сначала взвесить свои силы перед Россией. Вторая не оставит подобный шаг без ответа, отметил экс-советник Пентагона.

«Выдворите все иностранные войска и отправьте своих дипломатов в Москву», — обратился полковник к полякам.

Макгрегор также призвал польских властей прекратить поставки вооружения ВСУ и поддержать «нейтралитет того, что придет на смену стране, которую сегодня называют Украиной».

Ранее радиоведущий из США Гарланд Никсон описал плачевное будущее Польши, если страна решит вмешаться в украинский конфликт. Он указал, что НАТО не вступится за поляков, так как они являются для США «разменной монетой».