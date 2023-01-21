Мир 21 января 2023, 19:56 Экс-советник Кучмы потребовал сдать Зеленского «куда надо» за работу на российском ТВ Экс-советник Кучмы: Зеленский должен ответить за «прославление Путина» на российском ТВ Википедия

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Президента Украины Владимира Зеленского стоит привлечь к ответственности за работу на российском телевидении, заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он пояснил, что политик выступал на новогодних передачах и там «прославлял Путина».

«Посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013–2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих», — возмутился Соскин.

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По его словам, только за это Зеленского нужно «сдавать куда надо». Куда именно, политик не уточнил. Вероятно, экс-советник подразумевал Службу безопасности Украины.

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Соскин добавил, что при всем этом Зеленский занимается преследованием неугодных политиков. Он напомнил, в частности, о необоснованном увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

В качестве другого примера экс-советник Кучмы привел отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Но об актерской деятельности президента Украины в то же время никто не помнит, заметил он.

Ранее Соскин уже критиковал Зеленского за политику, которая загоняет страну в тупик.