21 января 2023, 19:56
Экс-советник Кучмы потребовал сдать Зеленского «куда надо» за работу на российском ТВ
Экс-советник Кучмы: Зеленский должен ответить за «прославление Путина» на российском ТВ
Президента Украины Владимира Зеленского стоит привлечь к ответственности за работу на российском телевидении, заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он пояснил, что политик выступал на новогодних передачах и там «прославлял Путина».
«Посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013–2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих», — возмутился Соскин.
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По его словам, только за это Зеленского нужно «сдавать куда надо». Куда именно, политик не уточнил. Вероятно, экс-советник подразумевал Службу безопасности Украины.
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Соскин добавил, что при всем этом Зеленский занимается преследованием неугодных политиков. Он напомнил, в частности, о необоснованном увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
В качестве другого примера экс-советник Кучмы привел отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Но об актерской деятельности президента Украины в то же время никто не помнит, заметил он.
Ранее Соскин уже критиковал Зеленского за политику, которая загоняет страну в тупик.
Владимир Зеленский
Украина
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