Мир 05 февраля 2024, 11:44 Экс-советник Кучмы озвучил неожиданный способ для старта мирных переговоров Украины и РФ Политолог Соскин: Украина сможет добиться перемирия благодаря военным Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина получит возможность добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы поставят ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в своем Youtube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Украине следует пойти на временное перемирие и прекращение огня. Соскин отметил, что этот вариант не удастся осуществить, пока страной руководит Зеленский.

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«Остается только военный ресурс. <…> Они могут поставить ему просто такой ультиматум», — указал эксперт.

Политолог предположил, что к украинскому лидеру могут обратиться четыре ведущих военачальника: главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Высокопоставленные военные поставят ультиматум Зеленскому и предложат ему уйти «по собственному желанию в связи с истечением срока полномочий», подчеркнул эксперт.

Соскин добавил, что президенту Украины удастся сохранить власть в том случае, если он внесет в конституцию изменения, и Верховная Рада и мэры городов смогут выбрать вместо него нового лидера.

«У Зеленского еще форточка открыта, чтобы это нормальное решение сделать», — заключил политолог.

Ранее американский журналист Сеймур Херш предположил, что Белый дом начал готовить стратегию окончания конфликта на Украине. Он сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный обсуждал с США перспективы прекращения огня.