Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году. С такой версией выступил экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн, указано в статье журнала Newsweek.

Коэн счел, что причиной передачи Крыма стала «коррупция и некомпетентность» Украины, которой активно пользуется Россия. Так что события 2014 года стали итогом некой войны этих двух государств.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот», — написал Коэн.

Также он заметил, что сейчас Россия вновь усиливает давление, концентрируя войска на границе двух государств и пользуясь энергетической зависимостью Украины.

Кремль тем временем заявил, что воспринимает как прямую угрозу в адрес России слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым. Тот якобы прямо сказал, что Киев намерен использовать любые — в том числе силовые — возможности.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, результаты которого Украина не признает.