Мир 09 сентября 2023, 21:12 Экс-советник главы Пентагона пролил свет на планы Украины по поиску беженцев Полковник Макгрегор: Украина будет искать уклонистов от армии в других странах РИА «Новости»

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Украина начнет поиск уклонистов, бежавших в другие страны, и отправит их воевать. Об этом заявил немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«На Украине почти ничего не осталось. Известно, что на западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, пытающиеся поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие», — отметил эксперт.

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Он добавил, что Украина пыталась надавить на Польшу, чтобы та выдала стране уклонистов. Помимо этого, государство будет направлять своих людей за рубеж для поиска молодых граждан, пригодных к службе.

«Вот в каком они отчаянии», — заключил Макгрегор.

Ранее экс-советник главы Пентагона предупредил руководство Украины о готовящейся ловушке со стороны РФ. По мнению эксперта, российская армия возьмет ВСУ в окружение в ходе наступления.