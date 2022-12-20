Мир 20 декабря 2022, 11:51 Экс-советник главы Пентагона предрек скорое разрушение американской гегемонии Полковник Макгрегор счел, что конфликт на Украине оборачивается против США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине оборачивается против США и грозит скорым разрушением американской гегемонии. К такому выводу пришел экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор и опубликовал заявление на своем YouTube-канале.

«Гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс», — рассказал военный.

Реклама

По его мнению, Вашингтон больше не может насильно навязывать миру американскую гегемонию и граждане США уже давно утратили интерес к такой позиции.

Реклама

Кроме того, среди причин конца гегемонии полковник Макгрегор назвал финансовое разорение США. Он отметил, что речь идет о 30 или 31 триллионе долларов государственного долга. Военный эксперт сравнил США с положением Великобритании в 1947 году, где после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240%.

Экс-советник главы Пентагона указал, что в конфликт на Украине все еще пытается отчаянно втянуть элита.

Ранее полковник Макгрегор уличил США в нежелании вести мирные переговоры по Украине.