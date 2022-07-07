Экс-советник главы Пентагона не исключил, что Украина может исчезнуть с карты мира

Украина может исчезнуть с карты мира, если в ближайшее время стороны конфликта не придут к какому-либо соглашению. Такое мнение высказал полковник в отставке, бывший советник министра обороны при экс-президенте США Дональде Трампе, Дуглас Макгрегор.

«Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стерто с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна этого требовать, потому что в Вашингтоне никто этого делать не намерен. Я слышу от людей в Берлине, Париже и Лондоне <…> о растущей поддержке этой идеи — настаивать на прекращении огня и достижении какого-либо соглашения. Поскольку мы не можем себе позволить воевать до последнего украинца», — сказал он в интервью телеканалу Sky News Australia.

Российский президент Владимир Путин заявил о начале проведения спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил, что к нему обратились за помощью руководители ДНР и ЛНР. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми в Донбассе. Также главными целями спецоперации он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Запад в ответ на действия России стал поэтапно вводить новые пакеты санкций. Также западные страны стали поставлять военную технику и оружие Украине.