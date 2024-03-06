Мир 06 марта 2024, 07:58 Экс-советник главы Пентагона назвал главного врага США Макгрегор призвал найти настоящего врага США в Вашингтоне Liu Jie/XinHua/globallookpress

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Белому дому следует прекратить разжигать конфликты в других странах и начать заниматься внутренними проблемами США. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он отметил, что США столкнулись с серьезной угрозой внутри страны.

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«Пора прекратить вести войны за океаном!» — призвал Макгрегор.

Бывший советник Пентагона добавил, что настоящий враг американского народа находится в правительстве, и именно из-за него в США возникло множество проблем.

«Людям нужно понять, что враг находится в Вашингтоне, именно он затягивает страну в болото», — заключил эксперт.

Ранее Макгрегор рекомендовал руководству США провести политическую «генеральную уборку» в Вашингтоне, после чего начать переговоры с Россией. Он сравнил Белый дом с болотом и призвал обновить американское правительство. По его словам, это позволит завершить конфликт на Украине. Эксперт выразил мнение, что боевые действия можно было остановить еще два года назад.