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Экс-советник генсека НАТО раскрыл, почему Байден боится поставлять больше оружия Украине

Ветеран-морпех США Карбер: Байден не дает Украине больше оружия из-за ядерного арсенала РФ

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Президент США Джо Байден боится поставлять Украине больше вооружения из страха перед российским ядерным арсеналом. Такое мнение украинскому «Пятому каналу» высказал бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.

«Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — заявил морпех.

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У России на вооружении стоят тысячи ядерных боеголовок, это остужает пыл Байдена в вопросах поставок оружия киевскому режиму, отметил Карбер. Он считает, что президент США в первую очередь думает о безопасности граждан своей страны, учитывая существенную угрозу.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие гарантией сохранения великой России. Западные политики хотят спровоцировать в стране «новый виток дезинтеграции» и их нельзя игнорировать, считает зампред.

Недавно на Запорожскую АЭС, где из-за обстрелов ВСУ существует опасность ядерной катастрофы, приезжала делегация МАГАТЭ. Директор миссии Рафаэль Гросси предложил создать вокруг станции периметр безопасности, в котором не велись бы военные действия. Идею не поддержали ни с одной из сторон, пишет сайт «Аргументы и факты».

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