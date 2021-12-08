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    08 декабря 2021, 04:14

    Экс-сотрудница отеля сколотила состояние на продаже интимных фото

    Жительница Британии Миа Карина колотила состояние на продаже интимных фото

    Дарья Бунякова

    Бывшая сотрудница одного из британских отелей разбогатела на продаже интимных фотографий и роликов. Заработать девушке удалось с помощью аккаунта на сайте OnlyFans.

    Экс-сотрудница отеля сколотила состояние на продаже интимных фото

    По словам 20-летней Мии Кариной, она выросла в небогатой семье и всю жизнь мечтала перебраться из Южной Америки в Европу. В 2018 году она познакомилась с 28-летним британцем Марком Ховардом, за которого вскоре вышла замуж. Пара переехала в Великобританию, где стала работать в отелях.

    Молодые люди зарабатывали в месяц по 1,3 тысячи фунтов стерлингов (около 128 тысяч рублей). Так как этих денег им не хватало, супруги пытались найти другой способ заработать. О сайте OnlyFans Карине рассказал друг Ховарда, уточнило издание LADbible.

    В итоге девушка зарегистрировалась на платформе и стала очень популярной. Сначала аккаунт приносил по 220 тысяч фунтов стерлингов в месяц (более 21 миллиона рублей), а затем суммы стали еще больше.

    На заработанные на интимных кадрах деньги Карина смогла купить несколько дорогостоящих автомобилей, заполнить гардероб дизайнерской одеждой и начать строительство дома для родителей. Причем родственники девушки думают, что ей удалось разбогатеть с помощью фондового рынка. По ее словам, она не стала рассказывать родителям правду, так как думала, что они ее не поймут. Несмотря на это, Карина отметила, что довольна своей новой жизнью.