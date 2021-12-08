Экс-сотрудница отеля сколотила состояние на продаже интимных фото

Бывшая сотрудница одного из британских отелей разбогатела на продаже интимных фотографий и роликов. Заработать девушке удалось с помощью аккаунта на сайте OnlyFans.

По словам 20-летней Мии Кариной, она выросла в небогатой семье и всю жизнь мечтала перебраться из Южной Америки в Европу. В 2018 году она познакомилась с 28-летним британцем Марком Ховардом, за которого вскоре вышла замуж. Пара переехала в Великобританию, где стала работать в отелях.

Молодые люди зарабатывали в месяц по 1,3 тысячи фунтов стерлингов (около 128 тысяч рублей). Так как этих денег им не хватало, супруги пытались найти другой способ заработать. О сайте OnlyFans Карине рассказал друг Ховарда, уточнило издание LADbible.

В итоге девушка зарегистрировалась на платформе и стала очень популярной. Сначала аккаунт приносил по 220 тысяч фунтов стерлингов в месяц (более 21 миллиона рублей), а затем суммы стали еще больше.

На заработанные на интимных кадрах деньги Карина смогла купить несколько дорогостоящих автомобилей, заполнить гардероб дизайнерской одеждой и начать строительство дома для родителей. Причем родственники девушки думают, что ей удалось разбогатеть с помощью фондового рынка. По ее словам, она не стала рассказывать родителям правду, так как думала, что они ее не поймут. Несмотря на это, Карина отметила, что довольна своей новой жизнью.