Экс-сотрудница авиакомпании пыталась улететь из США по поддельному билету

Самолет американской авиакомпании Piedmont Airlines развернули через 15 минут после взлета: на борт обманом проникла женщина, которая раньше работала на перевозчика.

Предприимчивая пассажирка села на рейс из американского города Шарлотт в Канкун, предъявив фальшивый билет. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Паспортный контроль женщина миновала без каких-либо проблем. При посадке в самолет их тоже не возникло.

Лайнер даже успел взлететь. Но через 15 минут наземная служба передала командиру экипажа указание вернуться в аэропорт.

Сначала пассажирам объяснили разворот борта техническими причинами. Но после посадки самолет окружили полицейские, которые вывели обманщицу из салона.

На лайнере провели профилактический осмотр и разрешили ему возобновить полет. Рейс успешно приземлился в пункте назначения. Экс-сотрудницу Piedmont Airlines обвинили в незаконном проникновении на территорию воздушной гавани.

Расследованием инцидента занялись сотрудники таможни, пограничной службы США и объединенная антитеррористическая группа ФБР.