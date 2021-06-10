Экс-сотрудница авиакомпании пыталась улететь из США по поддельному билету
Самолет американской авиакомпании Piedmont Airlines развернули через 15 минут после взлета: на борт обманом проникла женщина, которая раньше работала на перевозчика.
Предприимчивая пассажирка села на рейс из американского города Шарлотт в Канкун, предъявив фальшивый билет. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Паспортный контроль женщина миновала без каких-либо проблем. При посадке в самолет их тоже не возникло.
Лайнер даже успел взлететь. Но через 15 минут наземная служба передала командиру экипажа указание вернуться в аэропорт.
Сначала пассажирам объяснили разворот борта техническими причинами. Но после посадки самолет окружили полицейские, которые вывели обманщицу из салона.
На лайнере провели профилактический осмотр и разрешили ему возобновить полет. Рейс успешно приземлился в пункте назначения. Экс-сотрудницу Piedmont Airlines обвинили в незаконном проникновении на территорию воздушной гавани.
Расследованием инцидента занялись сотрудники таможни, пограничной службы США и объединенная антитеррористическая группа ФБР.