  • Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже для Саудовской Аравии — NYT

    07 ноября 2019, 03:59

    Анастасия Кукова

    Минюст США предъявил обвинения двум бывшим сотрудникам Twitter в передаче властям Саудовской Аравии информации о пользователях соцсети, критиковавших политику Эр-Рияда.
    Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже для Саудовской Аравии — NYT

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    Как стало известно The New York Times, исковое заявление уже поступило в суд в Сан-Франциско (штат Калифорния). Прокуроры считают, что гражданин США Ахмед Абуаммо и саудовец Аль аль-Забарах получали в обмен на информацию от представителей Саудовской Аравии тысячи долларов и ценные вещи. Полученную за шпионаж мзду оба скрывали на тайных банковских счетах.

    В поле зрения Минюста США также попал подданный королевства Ахмед аль-Мутаири. Он управлял некоей американской компанией по маркетингу в соцсетях, и выполнял поручения Эр-Рияда. Ему также предъявлено обвинение.

    Минюст США выразил озабоченность безопасностью данных в технологических компаниях, которые часто подозреваются в распространении дезинформации и влиянии на общественное мнение.