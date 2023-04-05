05 апреля 2023, 08:06
Экс-сотрудника ЦРУ рассмешили планы Нуланд по Крыму
Экс-сотрудника ЦРУ Макговерна рассмешили планы Нуланд по демилитаризации Крыма
Планы заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации Крыма» выглядят нелепо. Такое мнение высказал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
«Она (Нуланд. — прим.ред.) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — сказал бывший сотрудник ЦРУ и рассмеялся.
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Макговерн добавил, что такими заявлениями администрация президента США Джо Байдена создает проблемы для самого американского лидера. По его словам, у Нуланд не получится демилитаризировать полуостров.
«Байдену нужно проснуться или кому-то следует его разбудить и сказать: „Слушай, Джо, эти ребята загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь третьей мировой?“ — высказался Макговерн.
Ведущий шоу согласился с мнением гостя. Он отметил, что замглавы госсекретаря США будто бы живет в своем мире, а президент РФ Владимир Путин скорее «станцует на Тайм-сквер», чем допустит выведение войск из Крыма.
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