Мир 15 ноября 2022, 14:33 Экс-сотрудника «Аэрофлота» осудили на 13 лет колонии за госизмену Пресс-служба Мосгорсуда: экс-сотрудника «Аэрофлот» Федоткина осудили за госизмену Unsplash

Читать 360tv в

Бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании россиянина Дмитрия Федоткина осудили на 13 лет по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ („Госизмена“), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказали в Мосгорсуде, который и рассматривал дело.

Реклама

Дело слушалось в закрытом режиме из-за содержания в нем секретных материалов.

Реклама

Осужденный виновным себя не признал и обжаловал приговор. Близкие Федоткина также заявили, что не понимают, в чем его обвиняют. Договор после обжалования остался без изменения и вступил в силу.

Федоткина арестовал Лефортовский суд Москвы 11 ноября 2020 года. Его признали виновным в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России разведке Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.