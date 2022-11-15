15 ноября 2022, 14:33
Экс-сотрудника «Аэрофлота» осудили на 13 лет колонии за госизмену
Пресс-служба Мосгорсуда: экс-сотрудника «Аэрофлот» Федоткина осудили за госизмену
Бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании россиянина Дмитрия Федоткина осудили на 13 лет по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ („Госизмена“), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказали в Мосгорсуде, который и рассматривал дело.
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Дело слушалось в закрытом режиме из-за содержания в нем секретных материалов.
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Осужденный виновным себя не признал и обжаловал приговор. Близкие Федоткина также заявили, что не понимают, в чем его обвиняют. Договор после обжалования остался без изменения и вступил в силу.
Федоткина арестовал Лефортовский суд Москвы 11 ноября 2020 года. Его признали виновным в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России разведке Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.
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