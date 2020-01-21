Экс-сотрудник ОЗХО разоблачил итоги расследования о химатаке в Сирии

Из-за проблем с американской визой Хендерсон принимал участие в заседании по видеосвязи. Он рассказал, что доклад организации об инциденте в Думе, который был представлен в июле 2018 года, был противоречивым. Хендерсон также заметил, что выводы в документе шли вразрез с выводами работавших в сирийском городе специалистов.

«У нас были серьезные сомнения, что химическая атака действительно произошла», — заявил экс-сотрудник ОЗХО.

Несмотря на озвученные организацией выводы, Хендерсон продолжил расследование. В результате он пришел к выводу об инсценировке химической атаки.

Он подчеркнул, что понимает — тему окружают политические дискуссии, однако, как отметил Хендерсон, в его случае это не имеет отношения к политике.

Инцидент в сирийском городе Дума произошел в начале апреля 2018 года. Вашингтон нанес ракетный удар по территории Сирии после того, как неправительственная организация «Белые каски» заявила о применении хлора в городе.

Российский лидер Владимир Путин назвал тогда эту атаку агрессией против суверенного государства. Москва подчеркивала, что ни эксперты, ни местные жители применения химического оружия не зафиксировали.

В Думу была направлена миссия ОЗХО. В марте прошлого года организация представила доклад о вероятном применении «токсического химического вещества», которое якобы было сброшено с воздуха.

Через некоторое время российская сторона предоставила доказательства постановочного характера химатаки.