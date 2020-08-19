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    19 августа 2020, 21:10

    Экс-сотрудник ФБР признался в подделке основания для рсследования по «сговору Трампа с Россией»

    Арина Гудилова

    Бывший юрист Федерального бюро расслеований (ФБР) Кевин Клинсмит признал себя виновным. Он фальсифицировал основания для расследования «сговора Трампа с Россией».
    Экс-сотрудник ФБР признался в подделке основания для рсследования по «сговору Трампа с Россией»

    Как сообщает Dailycaller, судебное заседание по его делу проходило в федеральном суде Вашингтона. В ходе слушаний, Клинсмит признался, что откорректировал электронное письмо, связанное с бывшим помощником президентской кампании Трампа Картером Пейджем.

    Благодаря этому ФБР в 2016 году получило федеральный ордер. Он позволил ведомству начать следить за Пейджем.

    По мнению ФБР, помощник Трампа стал якобы объектом разработки российских спецслужб. «Пейдж, а возможно, и другие члены штаба Трампа сотрудничают с Россией с целью вмешаться в выборы в США» говорилось в обосновании службы безопасности.

    38-летний Клинсмит пояснил, что сознательно изменил электронное письмо. Но, по его словам, в то время он верил, что вносимая информация была точной.

    «В то время я считал, что информация, которую я предоставил в электронном письме, была точной, но я согласен с тем, что информации, которую я вставил в электронное письмо, еще не было», — сказал он.

    Ранее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги. В ней пообещал рассказать о вмешательстве России в президентские выборы в США.

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