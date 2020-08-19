Экс-сотрудник ФБР признался в подделке основания для рсследования по «сговору Трампа с Россией»

Бывший юрист Федерального бюро расслеований (ФБР) Кевин Клинсмит признал себя виновным. Он фальсифицировал основания для расследования «сговора Трампа с Россией».

Как сообщает Dailycaller, судебное заседание по его делу проходило в федеральном суде Вашингтона. В ходе слушаний, Клинсмит признался, что откорректировал электронное письмо, связанное с бывшим помощником президентской кампании Трампа Картером Пейджем.

Благодаря этому ФБР в 2016 году получило федеральный ордер. Он позволил ведомству начать следить за Пейджем.

По мнению ФБР, помощник Трампа стал якобы объектом разработки российских спецслужб. «Пейдж, а возможно, и другие члены штаба Трампа сотрудничают с Россией с целью вмешаться в выборы в США» говорилось в обосновании службы безопасности.

38-летний Клинсмит пояснил, что сознательно изменил электронное письмо. Но, по его словам, в то время он верил, что вносимая информация была точной.

«В то время я считал, что информация, которую я предоставил в электронном письме, была точной, но я согласен с тем, что информации, которую я вставил в электронное письмо, еще не было», — сказал он.

Ранее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги. В ней пообещал рассказать о вмешательстве России в президентские выборы в США.