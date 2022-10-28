Экс-сотрудник Белого дома заявил, что российская армия порвет дивизию США на Украине | 360°

Мир 28 октября 2022, 08:28 Экс-сотрудник Белого дома заявил, что российская армия порвет дивизию США на Украине Бывший сотрудник Белого дома Робертс: ВС РФ уничтожат дивизию «Кричащие орлы» на Украине

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Российские военные порвут в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», если ее перебросят на Украину. Такое мнение в статье на своем сайте выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он не исключил возможность отправки на Украину размещенного в Румынии подразделения в помощь ВСУ.

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«Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — указал Робертс.

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Экс-чиновник описал возможную реакцию Белого дома на потерю престижной дивизии «Кричащие орлы».

«Я думаю, все мы понимаем, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США», — отметил бывший сотрудник.

США развернули в Румынии дивизию «Кричащие орлы», командир которой заявил о готовности в случае необходимости пересечь границу и зайти на территорию Украины, вопреки уверениям Белого дома, что американские военные не будут участвовать в конфликте против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил уровень угрозы для России после размещения американских солдат в Румынии.