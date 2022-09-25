Экс-сотрудник Белого дома раскрыл механизм распространения русофобии на Западе | 360°

Мир 25 сентября 2022, 02:56 Поделиться Telegram

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Viber Экс-сотрудник Белого дома раскрыл механизм распространения русофобии на Западе Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что США платят Западу за русофобию Pixabay.com

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Соединенные Штаты Америки покупают западных лидеров, навязывая им антироссийскую политику. Русофобию распространяют через СМИ и лояльные США государства, заявил в своем материале бывший сотрудник Белого дома, экономист и политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

Робертс прокомментировал выступление российского президента Владимира Путина от 21 сентября. Автор материала заявил, что глава государства начал подготовку народа к «суровой реальности».

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«Путину не нравится суровая реальность, и он делал все возможное, чтобы избежать ее, игнорируя провокации и оскорбления, пока это не стало невозможным. Потому что, как говорит Путин, „Запад перешел все границы“», — говорится в материале.

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Под Западом подразумевается Вашингтон, перед которым отчитывается остальной западный мир. Робертс поделился информацией, которую он узнал от помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности.

«Я спросил его, как мы можем заставить другие страны делать то, что мы хотим? На что он ответил: „Деньги“. Я уточнил, имеет ли он ввиду денежную помощь. Но он ответил: „Нет, мы даем лидерам полные мешки денег. Они отчитываются перед нами. Они принадлежат нам“, — заявил экс-сотрудник Белого дома.

Следовательно, в Великобритании, Германии, Франции нет независимых голосов, которые могли бы усмирить США в их стремлении к мировой гегемонии.

«Некому предупредить Вашингтон, что США слишком сильно давят на Россию. Нет никого, кто мог бы предостеречь нас от того, чтобы мы не верили нашей собственной пропаганде. Следовательно, Вашингтон вытолкнул российское руководство из режима компромисса в режим подготовки к конфликту», — подчеркнул обозреватель.

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