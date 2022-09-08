Экс-сенатор США заявил, что Запад отказывается от свободы слова | 360°

Все новости

Технологии

08 сентября 2022, 06:45

Apple презентовал iPhone 14 Pro с динамической «челкой»

Спецоперация

08 сентября 2022, 06:25

Жители Мелитополя не пострадали во время теракта

Реклама

Мир

08 сентября 2022, 05:32

«Животных придется усыпить»: в британском зоопарке испугались огромных счетов за электричество

Спецоперация

08 сентября 2022, 05:13

Власти Украины ввели санкции против 606 российских политических деятелей

Мир

08 сентября 2022, 04:56

Сенатора Пушкова удивила «готовность» Польши воевать с Россией

Технологии

08 сентября 2022, 04:40

Российский спутник морской разведки «Пион-НКС» успешно прошел испытания

Общество

08 сентября 2022, 04:09

Синоптики предупредили москвичей о дожде 8 сентября

Деньги

08 сентября 2022, 03:55

Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ

Мир

08 сентября 2022, 03:26

Экс-сенатор США заявил, что Запад отказывается от свободы слова

Мир

08 сентября 2022, 03:26

Экс-сенатор США заявил, что Запад отказывается от свободы слова

Экс-сенатор США Блэк: Запад борется с инакомыслием

Читать 360tv в

Западный мир отказывается от свободы слова, его руководство борется с инакомыслием, заявил экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк. Его процитировал ТАСС.

«Важно признать, что в Соединенных Штатах и во всем западном мире произошли изменения: происходит отход от понятия свободы слова», — отметил он.

Реклама

По словам американского политика, в мире стараются уничтожить противоположные мнения. Глобальная элита пытается навязать точку зрения, которую провозглашает Всемирный экономический форум в Давосе и другие глобалистские институты, пояснил он.

Реклама

«Эти взгляды должны быть доминирующими, а другие должны быть запрещены», — подчеркнул Блэк.

В качестве примера он привел цензуру в социальных сетях. В Сети уже удалены многие из его видео, посвященные Сирии. При этом Запад активно подогревает региональные конфликты. Так США отправляют вооружение на Украину.

США

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама