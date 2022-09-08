Экс-сенатор США заявил, что Запад отказывается от свободы слова | 360°

Мир 08 сентября 2022, 03:26 Поделиться Telegram

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Viber Экс-сенатор США заявил, что Запад отказывается от свободы слова Экс-сенатор США Блэк: Запад борется с инакомыслием Unsplash/Ferdinand Stohr

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Западный мир отказывается от свободы слова, его руководство борется с инакомыслием, заявил экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк. Его процитировал ТАСС.

«Важно признать, что в Соединенных Штатах и во всем западном мире произошли изменения: происходит отход от понятия свободы слова», — отметил он.

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По словам американского политика, в мире стараются уничтожить противоположные мнения. Глобальная элита пытается навязать точку зрения, которую провозглашает Всемирный экономический форум в Давосе и другие глобалистские институты, пояснил он.

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«Эти взгляды должны быть доминирующими, а другие должны быть запрещены», — подчеркнул Блэк.

В качестве примера он привел цензуру в социальных сетях. В Сети уже удалены многие из его видео, посвященные Сирии. При этом Запад активно подогревает региональные конфликты. Так США отправляют вооружение на Украину.

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