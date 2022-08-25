Экс-сенатор США назвал «великой трагедией» существование НАТО

Тот факт, что НАТО продолжает существовать, — большая трагедия для всей западной цивилизации, считает бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратило свое существование тогда же, когда и Варшавское соглашение», — отметил Блэк.

Он добавил, что какое-то время в прошлом Североатлантический альянс был «позитивной силой», но сейчас превратился в «дестабилизирующий элемент в международных отношениях».

Дальнейшее расширение НАТО за счет вступления Финляндии и Швеции политик назвал «ужасным».

О том, что смысл существования НАТО был утрачен, когда исчез Варшавский договор, ранее говорил и глава МИД России Сергей Лавров. Он заметил, что это признают и некоторые западные политики. Тогда, по словам министра, был шанс «выстраивать единое пространство безопасности и экономического сотрудничества». Сейчас же, по мнению Лаврова, НАТО стремится найти внешнего врага, чтобы оправдать факт своего существования.