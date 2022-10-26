Экс-сенатор Клинцевич заявил, что США вряд ли в ближайшее время передадут Украине танки и самолеты | 360°

Мир 26 октября 2022, 15:40 Экс-сенатор Клинцевич заявил, что США вряд ли в ближайшее время передадут Украине танки и самолеты Экс-сенатор Клинцевич: для США уничтожение их танков было бы серьезной антирекламой

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Российский политик, бывший член Совета Федерации Клинцевич в беседе с РИА ФАН прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что Киев ждет от Запада поставок танков и самолетов.

По словам политика, Соединенные Штаты вряд ли в ближайшее время передадут Украине собственные танки и самолеты. Он объяснил это тем, что уничтожение боевых машин в больших количествах станет серьезной антирекламой ВПК США.

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«Сложно сказать, но для США уничтожение их хваленых танков в больших количествах было бы серьезной антирекламой», — добавил Клинцевич.

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Он также отметил, что самым реалистичным кажется тот вариант, что Запад продолжит собирать старую технику времен СССР и передавать ее Украине.