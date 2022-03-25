Экс-сенатор Клинцевич заявил, что Россия предотвратила угрозу биологической атаки с Украины

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что действия России на Украине предотвратили угрозу применения биологического оружия. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

«В ходе спецоперации были захвачены лаборатории — выявлены патогены, вскрытые не до конца, уничтожены», — сказал Клинцевич.

По его мнению, это говорит о том, что Украина готовилась атаковать Россию. Последствия биологической атаки «были бы колоссальными», считает Клинцевич.