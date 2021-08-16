Экс-сенатор Клинцевич: талибы* займутся возрождением исламского халифата

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал о возможных событиях, которые произойдут в Афганистане после захвата власти талибами*. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам экс-сенатора, запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» займется воссозданием исламского халифата и поиском спонсоров. Он отметил, что после их прихода в Афганистане возможны стычки и бандитские формирования. Однако обстановка во многом стабилизируется.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что НАТО не вернется в Афганистан. Многие эксперты уверены, что настоящая политическая ситуация в стране сложилась из-за документов, которые ранее подписал бывший президент США Дональд Трамп.

*Талибы — участники террористической группировки, запрещенной в России