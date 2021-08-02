Экс-сенатор Клинцевич предупредил о новых санкциях против Белоруссии из-за истории со спортсменкой Тимановской

Спортсменка Тимановская заявила о своем нежелании возвращаться в Белоруссию после Олимпийских игр. Экс-сенатор Совета Федерации, эксперт по международной политике Франц Клинцевич отметил, что эта ситуация может спровоцировать новые санкции со стороны Запада против Белоруссии. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Европейский союз планирует предложить спортсменке из Белоруссии Кристине Тимановской политическое убежище. Франц Клинцевич предупредил, что Западные страны в дальнейшем попробуют ввести против страны новые санкции. «Я думаю, что Запад этим воспользуются — это абсолютно точно будет вывернуто не в пользу Белоруссии. Я не исключаю, что с отдельными белорусскими спортсменами уже заранее выстраивали работу», — заявил политик.