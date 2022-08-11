Экс-сенатор Клинцевич назвал безумием попытки НАТО снизить порог применения ядерного оружия

В ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы делегации России Андрей Белоусов заявил, что в недалеком будущем от стран Североатлантического альянса можно ждать оправдания любого применения оружия массового поражения. Его слова в разговоре с РИА ФАН прокомментировал бывший сенатор Франц Клинцевич.

Белоусов указал на то, что в миссиях НАТО по отработке применения оружия массового поражения активное участие принимают неядерные члены военно-политического блока.

Клинцевич возможное снижение порога применения ядерного оружия назвал «политическим безумием», которое может привести к глобальной катастрофе.

«При этом военные США отлично знают, что Россия сегодня обладает боеприпасами, которые они не смогут перехватить — ракетные комплексы „Сармат“ и „Авангард“. И даже не наши, а их эксперты проводили анализ и говорили, что для полной нейтрализации США достаточно двух „Сарматов“, и одного на Англию. Мы сегодня говорим об очень серьезных вещах, о действиях западных политиков, которые могут спровоцировать войну, способную уничтожить все человечество. Это немыслимо, это политическое безумие», — сказал экс-сенатор.