Экс-сенатор Франции ди Борго заявил, что противостояние Европы и России плохо сказывается на европейцах

Бывший вице-председатель комитета по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго считает, что противостояние Европы и России плохо отражается на россиянах и европейцах. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что санкции негативно сказываются на обеих сторонах.

«Какие бы ограничения не вводились, Россия дает ответную реакцию», — сказал политик.

Также он отметил, что Европа ведет такую политику под давлением США.