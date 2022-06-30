Экс-сенатор Франции ди Борго заявил, что противостояние Европы и России плохо сказывается на европейцах
Бывший вице-председатель комитета по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго считает, что противостояние Европы и России плохо отражается на россиянах и европейцах. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Он отметил, что санкции негативно сказываются на обеих сторонах.
«Какие бы ограничения не вводились, Россия дает ответную реакцию», — сказал политик.
Также он отметил, что Европа ведет такую политику под давлением США.