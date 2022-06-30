facebook_pixel
    30 июня 2022, 17:41

    Экс-сенатор Франции ди Борго заявил, что противостояние Европы и России плохо сказывается на европейцах

    Дарья Морозова

    Бывший вице-председатель комитета по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго считает, что противостояние Европы и России плохо отражается на россиянах и европейцах. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он отметил, что санкции негативно сказываются на обеих сторонах.

    «Какие бы ограничения не вводились, Россия дает ответную реакцию», — сказал политик.

    Также он отметил, что Европа ведет такую политику под давлением США.