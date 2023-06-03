Мир 03 июня 2023, 22:46 Экс-разведчик заявил, что ВСУ не смогут скрыться от российских спутников Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников РФ Pixabay

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Россия использует сверхточные космические спутники для наблюдения за передвижениями ВСУ, заявил в эфире U.S. Tour of Duty экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. По его словам, точность камер составляет до одного метра.

«У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. <…> Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — заявил американский военный.

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Такое передовое оборудование поможет российским войскам отслеживать происходящее на авиабазах и складах с боеприпасами украинской армии, после чего они смогут нанести точные ракетные удары, приближая окончательный разгром ВСУ, подчеркнул Риттер.

Никаких предпосылок к тому, что РФ проиграет в конфликте с Украиной, нет. Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени, заявил ранее экс-разведчик США.