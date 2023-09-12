Мир 12 сентября 2023, 04:56 Экс-разведчик США заявил об осознании Зеленским необходимости переговоров с Россией Экс-агент ЦРУ Бустаманте: Зеленский вынужден будет пойти на переговоры с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

У президента Украины Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ США Эндрю Бустаманте в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Украинский лидер, по мнению Бустаманте, наконец-то понял, что Западу надоело ждать успехов ВСУ, и Украину там воспринимают уже в качестве ненадежной страны.

Реклама

Поэтому, как считает экс-сотрудник ЦРУ, нужно подумать о том, как договориться с Россией и о каком-то разумном заключении мира, или хотя бы о прекращении огня. Экс-разведчик добавил, что в Киеве стали осознавать, что в условиях длительного затяжного конфликта у украинской стороны нет ресурсов для его поддержания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров с Украиной. Поэтому заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности российского лидера к диалогу не соответствует действительности. Российская переговорная группа в марте 2022 года сделала все для создания мирного плана для урегулирования украинского кризиса, напомнил Песков. Но представители киевского режима отказались от дальнейшего диалога.