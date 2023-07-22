Мир 22 июля 2023, 00:05 Экс-разведчик США заявил о постепенном признании Западом победы России на Украине Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад начал готовиться к победе России в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Страны Запада уже знают, что Россия победит в конфликте на Украине. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Россия сейчас решительно побеждает на поле боя. Коллективный Запад уже постепенно признает, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх», — сказал Риттер.

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Члены администрации американского лидера Джо Байдена все чаще говорят о том, что ВСУ не смогут осуществить успешное контрнаступление, отметил экс-разведчик. Также, как добавил Риттер, чиновники в США начали заявлять об отсутствии у страны истребителей и боеприпасов для Киева.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что поставки ВСУ американских истребителей F-16 не сыграют решающую роль в конфликте на Украине. Однако он добавил, что Штаты будут действовать «как можно быстрее», чтобы поставить Украине истребители.