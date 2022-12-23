Мир 23 декабря 2022, 18:01 Экс-разведчик США восхитился действиями Путина в ВПК Офицер разведки США Риттер: президент Путин обеспечил ВС России всем необходимым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин обеспечил российскую армию всем необходимым, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что восхищен действиями российского лидера в военно-промышленном комплексе страны.

Американский военный напомнил, что ранее Путин анонсировал совершенствование армии «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

Реклама

«Эта тактика говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием», — подчеркнул Риттер.

Реклама

По мнению офицера разведки, российский президент проводит грамотную политику в свете расширения НАТО. Риттер добавил, что Североатлантический альянс нарастил свою группировку в Польше, а также планирует занять позиции в Швеции и Финляндии после окончательного вступления этих государств в ряды организации.

Власти США проводят провокационную и колониальную политику, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия и Соединенные Штаты не обсуждают возможную встречу глав двух стран.