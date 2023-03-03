Мир 03 марта 2023, 22:52 Экс-разведчик США Риттер допустил восстание ВСУ против Зеленского Экс-разведчик США Риттер: ВСУ поднимут бунт против Зеленского из-за провалов на передовой РИА «Новости»

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Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинские военные могут восстать против президента Владимира Зеленского. Причиной могут послужить провалы в ходе конфликта и критическое положение ВСУ, сообщил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Риттера, в случае бунта военных Киеву придется сдаться уже без всяких договоренностей.

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«Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей», — подытожил бывший разведчик.

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Риттер заметил, что боеприпасов, которые есть у Киева, ВСУ хватит только до лета. После этого украинские военные окажутся в безвыходном положении. НАТО уже не сможет восполнить запасы украинских боевиков — и Украина в этом случае просто проиграет.

«Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла», — сказал он.

Военный эксперт напомнил, что Зеленскому уже не раз давали понять: западная поддержка заканчивается. Поэтому переговоры с Россией надо начать, пока этого окончательно не произошло.

Преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл заявил, что командиры подразделений ВСУ не смогут достойно реализовать потенциал техники НАТО из-за страха потерять или повредить ее. Он отметил, что поставляемая Киеву военная техника отличается дороговизной эксплуатации.