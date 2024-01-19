Мир 19 января 2024, 04:06 Экс-разведчик США поставил на место украинского политика за критику слов Лаврова Экс-разведчик Риттер осудил Геращенко за критику слов Лаврова о русской культуре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Позиция главы МИД России Сергея Лаврова и Кремля о статусе Украины политически обоснована. Таким образом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер прокомментировал в соцсети X высказывание бывшего заместителя МИД Украины Антона Геращенко о российской культуре.

В своем микроблоге украинский политик раскритиковал речь Лаврова, заявившего, что специальная военная операция сплотила россиян, очистила общество от тех, кто не считает себя причастным к русской истории и культуре. Геращенко не удержался и заявил, что культура России якобы основана исключительно на негативных аспектах.

Реклама

«Что такое русская культура? Почти все, чего нет у ваших собратьев-бандеровцев: интеллектуальная основа (Толстой, Пушкин, Достоевский и прочие), художественное звучание (Чайковский, Рахманинов, Шостакович и другие), этическая корректность (православная вера), историческая достоверность (нет разрушения памятников и искусственно созданной истории)», — ответил на его критику Геращенко Риттер.

Бывший американский разведчик при этом подчеркнул, что российская культура обоснована политически, в отличие от «бандеровской».

Ранее Лавров заявил, что Украина почувствовала вседозволенность после пыток американца Гонсало Лиры.