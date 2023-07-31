Мир 31 июля 2023, 07:30 Экс-разведчик США объяснил ненависть украинцев к русским Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцев десятилетиями учили ненавидеть русских РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Украины враждебно относятся к русским, потому что их годами учили ненавидеть соседнюю страну. Об этом в эфире YouTube-канала US Tour of Duty сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, это во многом объясняет попытки запретить русскую культуру, а также проявление жестокости украинцев к русским.

Реклама

«В психологию нынешней Украины привносит собственные краски современный украинский национализм. Националисты много десятилетий назад впитали ненависть к России, сумев донести ее до нынешних дней. У них получилось внедриться точно в сердце нынешнего украинского общества», — сказал он.

Риттер отметил, что большинство жителей страны думает именно так, однако есть и те, кто мыслит иначе.

«Заметьте, что к украинцам у русских нет ненависти, потому что они всегда воспринимали их, как своих братьев. Поэтому по-человечески в плену относятся даже к плененным нацистам», — добавил бывший разведчик.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что продолжает считать украинский народ братским.