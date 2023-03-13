Мир 13 марта 2023, 01:43 Экс-разведчик описал тактики США в случае нападения Украины на Крым Офицер в отставке Риттер: США дадут ВСУ оружие, материалы и разведданные для атаки на Крым РИА «Новости»

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Если США захотят помочь Украине в подготовке атаки на Крым, то будут действовать по трем направлениям. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«США предоставят помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки», — сообщил экс-разведчик.

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Это будет прокси-война, именно об этом говорила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Она назвала военные объекты в Крыму легитимной целью Украины и пообещала поддержку Белого дома.

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Риттер расценил это как вступление Соединенных штатов в конфликт на Украине, что усугубит и без того непростую ситуацию. Офицер напомнил, что Крым принадлежал России со времен императрицы Екатерины II.

Риттер ранее посоветовал Западу внимательно слушать российского президента Владимира Путина. Тот четко обозначил будущее Украины в контексте контура безопасности РФ. Границы отодвинут на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника, напомнил американский военный предупреждение Путина.