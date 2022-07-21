Экс-президенту Молдавии продлили домашний арест

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, обвиняемому в коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании преступной группировки, продлили домашний арест. Об этом сообщил прокурор, пишет Telegram-канал RT.

Арест продлили на 30 суток — до 20 августа.

Додона задержали в конце мая и выдвинули против него обвинения по нескольким статьям. Экс-президент сказал журналистам, что у него есть доказательства своей невиновности. По его мнению, дела против него сфабрикованы и имеют политические мотивы, чтобы ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова.

По этому же делу под предварительный арест поместили брата Галины Додон, жены экс-президента. А самой его супруге и его матери предъявили обвинение в соучастии.

Ранее Додон говорил, что через Молдавию могут доставлять оружие на Украину. И ответственны за это действующие власти.