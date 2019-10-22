Экс-президента США госпитализировали из-за перелома

39-го президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза. Ничего криминального не случилось — 95-летний политик упал в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия.

О травме экс-президента сообщил его представитель, отметив, что повреждение незначительное, говорится в сообщении центра Картера в Тwittеr. Политика отправили в медицинский центр, где оказали необходимую помощь. Картер, по информации центра, в хорошем расположении духа и ждет, когда его выпишут.

Это не первая травма Картера за полгода — в прошлый раз о получил перелом шейки бедра в мае, когда собирался на охоту на индеек. Это случилось в результате падения. А весной Картер перенес операцию по замене тазобедренного сустава, напомнила «Газета.ru».

Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Среди всех бывших президентов Америки Картер дожил до наиболее преклонного возраста. Лишь немногие из всех глав государства смогли перешагнуть даже отметку в 90 лет. Более того, в последние годы он смог справиться с раком мозга.