Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни. Но он останется жив

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«Приговор суда в основном носит символичный характер, так как экс-глава больше не живет в Пакистане и, следовательно, не сможет реально получить приговор», — отметил собеседник «360». По его словам, нет никаких достоверных опасений, что Мушаррафа убьют за границей в результате этого решения. Это просто означает, что он не вернется в Пакистан в будущем. «Насколько мне известно, нынешнее правительство не вмешивалось в работу суда. То есть это решение было именно за судом», — заявил политолог.

По мнению Корыбко, заявление суда противоречиво и неоднозначно, но не радикально. Согласно местному закону, измена карается смертью. Это чисто внутренний вопрос, который разделил некоторых пакистанцев, но не имеет никаких международных последствий.

Мушарраф был бывшим военным лидером Пакистана, который пришел к власти в очень напряженное внутриполитическое время и вскоре после этого вступил в союз с США, рассказал Корыбко. Приход его к власти поддержал Запад, особенно Вашингтон. Союз со Штатами сделал возможным вмешательство в дела Афганистана, считает политолог.

Однако в данный момент нельзя сказать, что Запад поддерживает или выступает против нынешнего правительства Пакистана. США просто признают существование этого правительства точно так же, как они делают практически со всеми остальными властями стран, кроме нескольких.

Сейчас 76-летний Мушарраф находится в Дубае. В ОАЭ экс-глава Пакистана уехал еще три года назад лечиться. По словам бывшего президента, он не может вернуться на родину из-за проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни. Ранее его освободили под залог. Мушаррафа обвиняют по ряду пунктов, среди которых причастность к убийству лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди. Приговоренный к смертной казни пришел к власти в результате военного переворота 1999-го года и пробыл на посту президента с 2001-го по 2008-й. Уйти Мушаррафу пришлось самостоятельно — он подал в отставку на фоне массовых протестов.

Ранее «360» писал о том, что Россия и Пакистан обсуждают возможность поставки от шести до 16 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Pakistan Air.