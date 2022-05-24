Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа. Политика подозревают в коррупции и госизмене. О задержании Додона сообщили местные СМИ. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Керпек заявила, что не может подтвердить эти данные.

Она отметила, что в доме Додона прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по статьям «Пассивная коррупция», «Получение финансирования политической партией от преступной организации», «Незаконное обогащение» и «Государственная измена».

Обыски прошли утром 24 мая. Их провела Служба информации и безопасности вместе с Антикоррупционной прокуратурой, отметила пресс-секретарь ведомства.

«Я не могу подтвердить сообщения в СМИ о его задержании. Мы выступим с официальным сообщением позже», — заявила Керпек в комментарии ТАСС.

Додон занимал пост президента Молдавии с 2016 по 2020 год.