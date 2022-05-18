Экс-президента Молдавии Додона оштрафовали за георгиевскую ленту

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии выписали штраф бывшему президенту страны Игорю Додону за ношение георгиевской ленты. Об этом рассказало РИА «Новости».

Сумма штрафа составляет примерно 470 долларов. Додон планирует оспорить это решение.

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен», — сообщил Додон.

Он отметил, что подобные решения нарушают Конституцию Молдавии. Правоохранительные органы выписали Додону протокол. В нем указано, что экс-президент «носил общеизвестный символ в контексте действий в виде военной агрессии, военных преступлений и пропаганды или прославления подобных действий».

Додон сказал, что подобные решения правоохранительных органов могут разделить общество. Кроме того, штраф за ношение георгиевской ленты можно считать дискриминационными и антидемократическими действиями.