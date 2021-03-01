Экс-президента Франции Саркози признали виновным в коррупции

Суд Парижа признал экс-президента Франции Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Об этом написало РИА «Новости».

Национальная прокуратура в декабре попросила для Саркози, который руководил Францией с 2007 по 2012 год, четыре года лишения свободы. Два из них условно. По данным AFP, Саркози получил год реального срока и два условно.

По данным следствия, бывший французский президент через адвоката обещал помочь экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить должность в Монако в обмен на секретную информацию о ходе расследования незаконного финансирования предвыборной кампании Саркози французской компанией L’Oreal. У следователей есть записи перехваченных телефонных разговоров на эту тему.

Защитница Саркози Жаклин Лаффон уверена, что начатое шесть лет назад расследование против бывшего главы Франции построено на «ложных основаниях». По ее словам, это дело «погружает в море гипотез и догадок, домыслов и ложных истолкований».