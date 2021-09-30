Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Но отбывать срок он будет дома.

Приговор озвучил суд в Париже. Сам политик на заседание не явился, его интересы представлял адвокат Тьерри Эрзог, сообщил телеканал BFM.TV. По решению суда, во время отбывания срока Саркози должен будет носить электронный браслет.

Слушания по этому делу длились с 20 мая по 22 июня 2021 года. Свою вину бывший президент Франции не признавал. Обвинение также было предъявлено еще 14 фигурантам.

Прокуратура просила суд приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы и оштрафовать его сумму, эквивалентную примерно 300 тысячам рублей. Еще полгода сторона гособвинения просило назначить политику условно.