Мир 13 декабря 2022, 22:22 Саркози потребовали осудить на 3 года условно по делу о прослушке Генпрокуратура Франции потребовала приговорить экс-президента Саркози к 3 годам условно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральная прокуратура Франции выступила с требованием приговорить экс-президента страны Николя Саркози по апелляции к трем годам тюрьмы условно. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

В Париже 5 декабря стартовал апелляционный процесс по делу о прослушке. Одним из фигурантов стал Саркози. С ним апелляцию подали другие участники дела. Речь идет об адвокате Тьерри Эрзоги и бывшем сотруднике Кассационного суда Жильбере Азибере.

Реклама

Генпрокуратура потребовала осудить бывшего президента Франции и остальных фигурантов к трем годам тюрьмы условно. Предположительно, судебное дело продлится до 16 декабря.

Реклама

В марте прошлого года парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушке. Его приговорили к трем годам тюрьмы, двум из них условно. Бывший президент обжаловал решение, по этому делу ему предстоит новое разбирательство.

В сентябре Саркози также опротестовал приговор по делу о незаконном спонсировании своей предвыборной кампании в 2012 году, по которому суд Парижа его приговорил к году тюрьмы.