Экс-президента Франции Саркози обвинили в создании «преступного сообщества»

Это первое подобное обвинение, предъявленное человеку, который был главой французского государства. Речь идет об избирательной кампании 2007 года.

Все началось с того, что сын Муамара Кадаффи в 2011 году заявил, что ливийский лидер финансировал предвыборную кампанию Саркози в 2006 году и продолжил выделять ему деньги в дальнейшем. Речь якобы идет о более чем 50 миллионах евро.

Интернет-издание Mediapart в 2012 году опубликовало документ, который доказывал это. Однако Саркози настаивал, что это фальшивка.

Расследование в отношении Саркози началось в 2016 году. Прокуратура заявила, расходы политика больше чем в два раза превысили установленный законом порог на использование средств из предвыборного фонда.

В марте 2018 года экс-президент был задержан полицией. Саркози многократно вызывали на допросы. В июне 2019 года он сказал, что «полностью невиновен в этом деле».

Также бывший глава государства является фигурантом еще нескольких громких дел. Его подозревают в том, что он вместе со своим адвокатом Тьерри Херцогом пытался получить от судьи Жильбера Азибера информацию, которая является секретной. Кроме того, Саркози проходит по делу о незаконном финансировании своей президентской кампании 2012 года.

Николя Саркози был президентом Франции с 16 мая 2007 года по 15 мая 2012 года. С 2014 года стал руководителем оппозиционной партии «Союз за народное движение», которая позже получила название «Республиканцы».