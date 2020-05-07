Экс-президента Франции обвинили в домогательствах

По словам журналистки, инцидент произошел в 2018 году во время фотосессии, посвященной столетию экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта. Она рассказала, что бывший президент Франции положил руку ей на ягодицы, сильно расцеловал в щеки, а также пожелал «сладких снов» на немецком.

Представитель офиса эк-главы государства Оливье Револь заявил, что Жискар д’Эстен не помнит о встрече с немецкой журналисткой.