Экс-президента Франции обвинили в домогательствах
Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в сексуальных домогательствах. Соответствующее заявление она направила в прокуратуру Парижа. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
По словам журналистки, инцидент произошел в 2018 году во время фотосессии, посвященной столетию экс-канцлера Германии Гельмута Шмидта. Она рассказала, что бывший президент Франции положил руку ей на ягодицы, сильно расцеловал в щеки, а также пожелал «сладких снов» на немецком.
Представитель офиса эк-главы государства Оливье Револь заявил, что Жискар д’Эстен не помнит о встрече с немецкой журналисткой.