Экс-президент Украины призвал Путина, Зеленского и Дуду не обсуждать Вторую мировую войну

По его мнению, «обострять ситуацию заявлениями России, Польши, Украины» не стоит.

«Надо выждать, пока это уляжется все, расставятся все акценты. Считаю, что без агрессивной позиции Гитлера не было бы войны, но Сталин тоже виноват, если бы не стал вмешиваться в раздел Европы, ситуация могла бы развиваться по-иному», — отметил Кравчук.

Экс-политик уточнил, что не смог бы назвать Польшу причиной Второй мировой войны.

«Я слушал выступление Владимира Путина перед главами СНГ, когда он изложил российскую позицию, где президент России в некоторой степени обвинил Польшу в развязывании войны. Считаю, что не нужно было Владимиру Владимировичу читать лекцию по этому вопросу в такое сложное время для нынешнего будущего мира. Президент Польши Анджей Дуда, что естественно, с таким обвинением не согласился, — вспомнил Леонид Кравчук.

Ранее на мероприятии в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше украинский президент Владимир Зеленский произнес фразу, которая восприняли как обвинение Советского Союза в холокосте и начале Второй мировой войны.