    21 февраля 2020, 11:41

    Экс-президент Украины оценил бунт против эвакуированных из Китая

    Ольга Ситникова

    Бывший лидер Украины Леонид Кравчук предположил, почему граждане страны устроили бунт против соотечественников. Их недавно эвакуировали из Китая. Об этом сообщило ИА НСН.

    Кравчук напомнил, что Незалежная «вышла из Советского Союза, в котором, как говорили, была идеология, но человека не информировали обо всем».

    «У него была главная задача — выполнять решения партии, которая во всем права и ошибок не делает. И до сих пор у многих людей остатки того прошлого, и оно так быстро человека не оставляет. Мы знаем, насколько идеология и психология консервативны», — заметил экс-президент.

    Второй причиной он назвал то, что «нынешняя власть не продумала организацию» эвакуации до самых мелочей. По мнению Кравчука, нужно было показать, «что ничего здесь трагического и страшного нет».

    «Потому что телепередачи просто напугали людей, вместо того, чтобы объяснять, не вдаваясь в детали. Человек должен понять, что для него сделано все, чтобы он находился в безопасности. Больше ему ничего не надо. Народ не информировался!» — пояснил он.

    Третьей причиной, по словам экс-лидера страны, стало то, что авторитеты в медицинской сфере не повлияли на общество.

    «К ним, действительно, прислушиваются и их уважают. К власти за эти годы [сложилось — прим. НСН] критическое отношение. Так как власти, особенно за последние пять лет при Порошенко, привели к коррупции, обнищанию людей, то люди в очень напряженном положении, они во всем видят политику, они ищут во всем, что их пытаются обдурить», — заключил Кравчук.

    Ранее автобус, в котором находились эвакуированные из Китая люди, закидали камнями на Украине.