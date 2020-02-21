Экс-президент Украины оценил бунт против эвакуированных из Китая

Кравчук напомнил, что Незалежная «вышла из Советского Союза, в котором, как говорили, была идеология, но человека не информировали обо всем».

«У него была главная задача — выполнять решения партии, которая во всем права и ошибок не делает. И до сих пор у многих людей остатки того прошлого, и оно так быстро человека не оставляет. Мы знаем, насколько идеология и психология консервативны», — заметил экс-президент.

Второй причиной он назвал то, что «нынешняя власть не продумала организацию» эвакуации до самых мелочей. По мнению Кравчука, нужно было показать, «что ничего здесь трагического и страшного нет».

«Потому что телепередачи просто напугали людей, вместо того, чтобы объяснять, не вдаваясь в детали. Человек должен понять, что для него сделано все, чтобы он находился в безопасности. Больше ему ничего не надо. Народ не информировался!» — пояснил он.

Третьей причиной, по словам экс-лидера страны, стало то, что авторитеты в медицинской сфере не повлияли на общество.

«К ним, действительно, прислушиваются и их уважают. К власти за эти годы [сложилось — прим. НСН] критическое отношение. Так как власти, особенно за последние пять лет при Порошенко, привели к коррупции, обнищанию людей, то люди в очень напряженном положении, они во всем видят политику, они ищут во всем, что их пытаются обдурить», — заключил Кравчук.

Ранее автобус, в котором находились эвакуированные из Китая люди, закидали камнями на Украине.