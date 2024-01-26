Мир 26 января 2024, 12:25 Экс-президент Украины Кравчук предупреждал Клинтона о националистах в 1994 году Serg Glovny/ZUMA Wire/globallookpress

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Бывший украинский лидер Леонид Кравчук в 1994 году предупреждал Билла Клинтона, тогда являвшегося президентом США, об украинских националистах. Кравчук подчеркнул, что они способны на «немыслимые поступки», следует из недавно рассекреченного меморандума по итогам встречи.

Встреча состоялась в аэропорту Борисполя. Экс-президент Украины заявил Клинтону, что в традициях страны — встречать гостей «хлебом, солью и молодыми девушками». Он похвастался, что украинки «знамениты своей красотой». А вот националистов на Украине «не так уж много, но они готовы на немыслимые поступки», предупредил Кравчук.

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Сотрудники Архива безопасности США также рассекретили стенограмму беседы экс-президента России Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном в Ново-Огареве. Ельцин заявил, что Россия должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения, однако американский коллега отреагировал без особого энтузиазма, упомянув, однако, о величии России.